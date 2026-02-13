El Gobierno de Entre Ríos convocó a estatales y docentes para abrir la paritaria 2026
El Gobierno de Entre Ríos informó que dará inicio al proceso de paritarias correspondientes al año 2026. Las negociaciones con los gremios estatales comenzarán el 19 de febrero y, con los docentes, el 23.
En ese marco, fueron convocados para el jueves 19, a las 14, la Unión del Personal Civil de la Nación y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con el objetivo de iniciar las instancias formales de negociación salarial.
Asimismo, los gremios docentes fueron citados para el lunes 23, a las 16. En esta oportunidad participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
Los encuentros marcarán el inicio de la paritaria 2026 y forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial mantiene con los distintos sectores gremiales.