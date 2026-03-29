El Gobierno de Entre Ríos convoca a especialistas para integrar el Registro Provincial de Capacitadores
La Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos abrió la inscripción para conformar el Registro Provincial de Capacitadores, una herramienta orientada a fortalecer el entramado productivo y emprendedor de la provincia mediante la incorporación de profesionales con trayectoria en áreas estratégicas.
La convocatoria está dirigida a perfiles con enfoque práctico y capacidad de generar impacto concreto en el territorio, especialmente en la formación de emprendedores, pymes y actores del desarrollo local.
En ese marco, se valorará a quienes puedan transmitir herramientas aplicables a la realidad de los sectores productivos entrerrianos, con experiencia comprobable en trabajo de campo y acompañamiento a procesos de desarrollo.
En esta etapa, el Gobierno provincial busca especialistas en disciplinas clave para el desarrollo económico, entre ellas: emprendedurismo, gestión, marketing y comercialización, gestión financiera y financiamiento, formación y coordinación de grupos, tecnología e innovación (con foco en digitalización), producción y desarrollo productivo, y capital humano y gobernanza.
Las personas interesadas en postularse deberán contar con inscripción activa en ARCA bajo el código 854990, inscripción vigente en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y libre deuda provincial al día.
La inscripción se realiza de manera online, completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/316/registrodecapacitadores, donde se solicitarán los datos personales, antecedentes profesionales y áreas de especialización.
Desde el organismo indicaron que esta iniciativa permitirá consolidar una red de capacitadores que acompañe los procesos de crecimiento y profesionalización de los sectores productivos en todo el territorio entrerriano.