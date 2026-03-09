El Gobierno de Entre Ríos continúa poniendo en valor el perilago de Salto Grande
La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) llevó adelante una serie de intervenciones destinadas a fortalecer los espacios públicos del área administrada por la Comisión Administradora para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), con el objetivo de recuperar y potenciar uno de los principales espacios turísticos de la región.
Las acciones fueron realizadas en el marco del programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, impulsado por la UEP, organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello.
Como parte de estas tareas se adquirió equipamiento para áreas de esparcimiento, entre ellos parrillas, mesas y bancos, con el propósito de mejorar los espacios de encuentro y recreación al aire libre dentro de los complejos turísticos del perilago.
En materia de propuestas recreativas, se avanzó en la incorporación de juegos acuáticos y de calistenia, además de la compra de juegos de plaza, cuya entrega se concretará próximamente.
Las intervenciones también incluyeron la adquisición de luminarias LED, que serán instaladas para optimizar la iluminación de los predios y reforzar las condiciones de uso y seguridad de los espacios públicos.
Por otra parte, para el área de servicios se adquirieron ablandadores de agua, termotanques y estaciones solares, equipamiento que será instalado próximamente con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las instalaciones y optimizar la prestación de servicios.
La infraestructura está destinada a los distintos complejos turísticos que conforman el perilago, entre ellos Termas del Ayuí, Punta Viracho y el camping Las Palmeras, con el fin de mejorar la infraestructura recreativa, los servicios y las condiciones de uso de estos espacios que reciben visitantes durante todo el año.