El Gobierno de Entre Ríos confirmó que el sábado comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial
El Gobierno de Entre Ríos informó que el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de enero de 2026 para activos y pasivos de la administración pública, iniciará este sábado y concluye el próximo 7 de febrero.
El pago comenzará a acreditarse a partir del sábado 31 de enero de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.
El detalle del cronograma es el siguiente:
Lunes 2 de febrero (acreditación el sábado 31 de enero): hasta 710.00 pesos.
Martes 3 de febrero: desde 710.001 hasta 945.000 pesos.
Miércoles 4 de febrero: desde 945.001 hasta 1.130.000 pesos.
Jueves 5 de febrero : desde 1.130.001 hasta 1.435.000 pesos.
Viernes 6 de febrero: desde 1.435.001 hasta 1.980.000 pesos.
Lunes 9 de febrero (acreditación sábado 7 de febrero): más de 1.980.001 pesos.