El Gobierno de Entre Ríos confirmó que el 20 de diciembre pagará el aguinaldo a la administración pública
Evidenciando orden y previsibilidad, el Sueldo Anual Complementario (SAC) para activos y pasivos de la administración pública se abonará el próximo 20 de diciembre, según lo informó hoy el Gobierno de Entre Ríos.
De acuerdo a lo comunicado, la segunda cuota del aguinaldo se acreditará el sábado 20, de modo que todos los activos y pasivos de la administración pública contarán con él antes de las fiestas navideñas y de fin de año.
Vale recordar que en el 2024 se abonó el sábado 21 de diciembre en una sola fecha, tanto para empleados como para jubilados de la administración pública provincial.
En tanto que, en el 2023, se efectivizó entre el miércoles 20 y el viernes 22.
En el 2022 también se inició dicho pago el 20 de diciembre pero se extendió hasta el 22.
En este último lustro, la fecha más temprana se dio en el 2021, cuando el Gobierno de Entre Ríos concretó dicho cumplimiento entre el 16 y el 18 de diciembre.