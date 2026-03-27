Maran Suites & Towers

El Gobierno de Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de haberes de marzo para la administración pública

Redacción | 27/03/2026 | Entre Ríos, Información General, Tendencias | No hay comentarios

El gobierno provincial informó el cronograma de pagos de los haberes de marzo para activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. Los depósitos comenzarán el miércoles 1 de abril y se extenderán hasta el jueves 9 de abril, según se precisó oficialmente.

De acuerdo al detalle difundido, el miércoles 1 de abril se abonarán los salarios de quienes perciben hasta 1.150.000 pesos.

En tanto, el lunes 6 de abril (con acreditación bancaria el jueves 2 de abril) se pagarán los haberes de quienes cobran desde 1.150.001 hasta 1.335.000 pesos.

El martes 7 de abril será el turno de los trabajadores y jubilados que perciben desde 1.335.001 hasta 1.640.000 pesos.

Por su parte, el miércoles 8 de abril se acreditarán los sueldos de quienes cobran desde 1.640.001 hasta 2.190.000 pesos.

Finalmente, el jueves 9 de abril se completará el cronograma con el pago a los sectores cuyos haberes son superiores a 2.190.001 pesos.

Tags:, , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X