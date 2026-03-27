El Gobierno de Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de haberes de marzo para la administración pública
El gobierno provincial informó el cronograma de pagos de los haberes de marzo para activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. Los depósitos comenzarán el miércoles 1 de abril y se extenderán hasta el jueves 9 de abril, según se precisó oficialmente.
De acuerdo al detalle difundido, el miércoles 1 de abril se abonarán los salarios de quienes perciben hasta 1.150.000 pesos.
En tanto, el lunes 6 de abril (con acreditación bancaria el jueves 2 de abril) se pagarán los haberes de quienes cobran desde 1.150.001 hasta 1.335.000 pesos.
El martes 7 de abril será el turno de los trabajadores y jubilados que perciben desde 1.335.001 hasta 1.640.000 pesos.
Por su parte, el miércoles 8 de abril se acreditarán los sueldos de quienes cobran desde 1.640.001 hasta 2.190.000 pesos.
Finalmente, el jueves 9 de abril se completará el cronograma con el pago a los sectores cuyos haberes son superiores a 2.190.001 pesos.