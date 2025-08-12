El Gobierno de Entre Ríos celebró el centenario del Club Atlético María Grande
El Gobierno de Entre Ríos acompañó los festejos por los 100 años del Club Atlético María Grande, participando junto a dirigentes, autoridades y la comunidad en una jornada histórica para la institución. La provincia, representada por la Secretaría de Deportes, entregó una placa conmemorativa y reafirmó su apoyo al desarrollo de la infraestructura del club.
El acto central, realizado en las instalaciones de la entidad, contó con la presencia del secretario de Deportes, Sebastián Uranga, quien expresó: “Agradezco al presidente del club y a su gente por invitarnos. Es un orgullo estar presentes; es maravilloso pensar en cómo nació esta institución, en ese grupo de personas que se unió para que el deporte fuera un punto de encuentro y amistad. Hoy se ve a una comunidad pujante, trabajando para que su querido club esté cada día mejor”.
El presidente del club, Julio Schmidt, destacó: “Gracias a Dios, estamos atravesando un momento histórico con mucha alegría y orgullo. Hemos vivido una verdadera fiesta, primero con nuestros deportistas y hoy con este acto tan emotivo, acompañados por autoridades y por toda la gente que siempre está trabajando por el club. Cada disciplina preparó un rincón de recuerdos con fotos, trofeos, camisetas y logros, reflejando la historia deportiva que nos enorgullece a todos”.
La celebración reunió al intendente de María Grande, Héctor Solari; al presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Alejandro Azaad; integrantes de la Comisión Directiva y de la Comisión de Festejos; además de expresidentes, socios, simpatizantes y vecinos que forman parte de la historia de la institución.