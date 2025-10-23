El Gobierno de Entre Ríos capacitó a operarios fitosanitarios en granos almacenados
Se desarrolló en Crespo una jornada de formación destinada a fortalecer las buenas prácticas en el manejo responsable de fitosanitarios en plantas de acopio, en el marco de la Ley Provincial N° 11.178. La apertura estuvo a cargo de la directora de Agricultura, Carina Gallegos, quien subrayó la importancia de promover la capacitación continua, elemento clave para garantizar la sostenibilidad y seguridad en el sector agroindustrial.
Se desarrollaron dos disertaciones principales: el experto de la Dirección de Agricultura, Germán Martínez, abordó los aspectos normativos y técnicos vinculados a la Ley Provincial N° 11.178; mientras que el representante de la firma Ascariscer, Adrián Ranzuglia, expuso sobre el manejo seguro y eficiente de fitosanitarios en plantas de acopio, brindando herramientas prácticas para su correcta aplicación.
La actividad fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Bolsa de Cereales, la Cámara Arbitral de Cereales y el Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos, con el acompañamiento de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura.
Esta capacitación, que se concretó para un centenar de inscriptos, se enmarca en las acciones de formación y actualización profesional impulsadas por el Gobierno de Entre Ríos, orientadas a fortalecer las buenas prácticas en materia de fitosanitarios y el cumplimiento de la Ley 11.178, promoviendo un sector agroindustrial cada vez más responsable, competitivo y comprometido con el ambiente.