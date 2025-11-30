El Gobierno de Entre Ríos capacitó a agentes de la costa del Uruguay en prevención de incendios forestales
Con el propósito de fortalecer las capacidades operativas regionales y promover instancias de entrenamiento conjunto entre organismos que intervienen en emergencias ambientales, se realizó la primera capacitación en prevención de incendios forestales en el Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay.
La actividad fue organizada por la Intendencia del Parque y el Plan Provincial de Manejo del Fuego, con el acompañamiento de bomberos voluntarios y el municipio de Colonia Elía, sede del encuentro. Asistieron integrantes de la Prefectura Naval Argentina, bomberos locales, agentes de la Reserva de Usos Múltiples El Potrero de San Lorenzo, de la Reserva Natural Las Piedras, y organizaciones conservacionistas como WCS y Fundación Banco de Bosques.
La amplia participación interinstitucional fue destacada como un paso clave para fortalecer la respuesta ante emergencias en la región.
La jornada estuvo a cargo de instructores del Plan Provincial de Manejo del Fuego, quienes dictaron contenidos en una modalidad teórico-práctica. La parte operativa se desarrolló en una estancia ubicada en la zona de influencia del área protegida, lo que permitió reproducir escenarios reales de combate del fuego y ensayar técnicas básicas de seguridad y control.
La capacitación se enmarca en las competencias de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, Áreas Protegidas y Biodiversidad, autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Manejo y Prevención del Fuego.
Este vínculo institucional reforzó el carácter estratégico de la actividad, alineada con las políticas públicas que regulan la prevención, el control y la respuesta frente a incendios.
Esta instancia formativa integra una estrategia provincial más amplia orientada a mejorar la prevención y la preparación operativa ante incendios forestales mediante capacitaciones regionales y la consolidación de redes de cooperación. El objetivo final es fortalecer la respuesta territorial frente a eventos de creciente complejidad, especialmente en los ecosistemas isleños y ribereños del bajo Uruguay.