El Gobierno de Entre Ríos capacitará a operarios de drones agrícolas para la aplicación de fitosanitarios
La Dirección de Agricultura abrió la inscripción al curso de capacitación para operarios de drones agrícolas destinados a la aplicación de productos fitosanitarios. El programa se desarrollará en dos instancias: la primera será virtual el 3 de septiembre, mientras que la segunda se llevará a cabo de forma presencial el 12 de septiembre en el Centro de Convenciones de Villaguay.
La iniciativa se enmarca en la Ley Nº 11.178 de Buenas Prácticas en materia de fitosanitarios y en los lineamientos de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Es organizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con la colaboración de instituciones y empresas como Geosistemas, D&E, Bianchini, Federación del Citrus, Cámara Exportadora del Citrus del NEA y la Fundación Proarroz.
El curso busca brindar una formación técnica, legal y operativa para quienes operen vehículos aéreos no tripulados (VANT) en pulverización agrícola. Al respecto, la directora de Agricultura, Carina Gallegos, señaló: “Estas instancias tienen como objetivo promover un uso seguro, eficiente y ambientalmente responsable de estas tecnologías”.
Asimismo, precisó que la aprobación de ambos módulos es requisito obligatorio para la obtención del carnet habilitante de operario aplicador aéreo con drones, según lo establecido por la Ley Provincial 11.178.