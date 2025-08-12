El Gobierno de Entre Ríos avanza con obras de mejora en el histórico Colegio Nacional Nº 1 de Paraná
En el marco de la planificación provincial para fortalecer la infraestructura escolar, el Gobierno de Entre Ríos puso en marcha una obra prioritaria en el Colegio Nacional Nº 1 Domingo Faustino Sarmiento de Paraná. La intervención incluye mejoras estructurales para garantizar mejores condiciones edilicias a una comunidad educativa que supera los 900 estudiantes.
El edificio, que también alberga a la Escuela Secundaria para Adultos Nº 81 Profesor Fermín Chávez, es una construcción tradicional que presentaba diversas problemáticas que requerían atención urgente. Ya se ejecutaron trabajos de impermeabilización de techos y la refuncionalización del sistema de agua. Actualmente, la obra está en su etapa final, con la construcción de un nuevo muro perimetral de 27 m² sobre la línea municipal.
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, destacó la relevancia de esta intervención: “Recuperar y poner en valor nuestras escuelas emblemáticas como el Colegio Nacional de la capital entrerriana es una forma concreta de mejorar el presente y apostar al futuro de nuestros gurises. Mediante un trabajo sostenido y una gestión responsable de los recursos avanzamos para una mejor infraestructura que impacte positivamente en la calidad educativa de la provincia”.
La obra cuenta con una inversión provincial de 26.406.254 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. Los trabajos están a cargo de la firma El Súper de la Construcción, dirigida por Lucas Albornoz.
Entre las tareas realizadas se reconstruyó un sector de la cubierta del techo de 56 m² sobre las galerías internas, junto con su impermeabilización. También se retiró y reconstruyó una canaleta pluvial de 20 metros lineales en el salón de actos, y se repararon paredes dañadas por humedad en esa área.
Finalmente, se limpió y desobstruyó el sistema de desagües pluviales y se efectuó la reparación integral del sistema de cisternas, que incluyó la colocación de nuevos tanques y la reconstrucción de cañerías y estructuras metálicas en tres unidades.