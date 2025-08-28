El Gobierno de Entre Ríos avanza con mejoras en la ruta provincial 13 para fortalecer la producción local
El gobierno provincial, a través de Vialidad, continúa con la distribución de broza y ripio sobre la ruta provincial 13, en el tramo que conecta la ruta nacional 12 con Paraje La Ilusión. Los trabajos presentan un avance del 30% y buscan garantizar la salida de la producción de la zona.
La Dirección Provincial de Vialidad sigue adelante con su plan de reposición de material en caminos de uso productivo y social en distintas regiones de Entre Ríos. En la Región VI, departamento Nogoyá, se trabaja con 4.504 m³ de broza y 2.169 m³ de ripio sobre la ruta provincial 13.
El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, señaló que “la obra en ruta 13, desde la caminera hacia Sauce y La Ilusión, es muy importante para toda la producción de nuestro departamento”, y valoró “el trabajo que está haciendo Vialidad, que se mantiene activa y brinda soluciones a pesar de los momentos difíciles que atravesamos”.
Desde la Zonal VII de Vialidad explicaron que, al concluir la colocación de todo el material, se prevé la firma de un convenio con la junta de gobierno para dar continuidad al afirmado de la ruta 13, utilizando broza aportada por productores lácteos de la zona. En este caso, la repartición provincial se encargaría del transporte del suelo con camiones propios.