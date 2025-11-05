El Gobierno de Entre Ríos avanza con la evaluación nutricional en niños que asisten a comedores escolares
La vicegobernadora Alicia Aluani participó este martes en una jornada del proyecto interinstitucional que lleva adelante la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) junto al Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, en la Escuela Primaria N°207 “Evita” de San Benito.
La iniciativa forma parte del proyecto de investigación “Evaluación del Estado Nutricional de los niños y las niñas que asisten a las escuelas primarias públicas con Comedores Escolares”, impulsado por la FCVyS en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano.
Durante la visita, Aluani fue recibida por la directora del establecimiento, Silvia Retamar, y acompañada por el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, y el subdirector del área, Mario Moschen. También participaron el intendente de San Benito, Ariel Voeffray; el decano de la FCVyS, Aníbal Sattler, y la vicedecana, Yanina Schmidt, junto a docentes, no docentes, alumnos y familias.
En su intervención, la vicegobernadora Aluani destacó la relevancia de la iniciativa y señaló:
“Como siempre decimos, la falta de datos es un dato. Necesitamos saber en qué condiciones se encuentran los niños al ingresar a la escuela y cómo mejorar su nutrición y salud integral. No se trata solo del aspecto físico, sino también del bienestar emocional y social”.
Agregó además:
“Es fundamental conocer la realidad nutricional para diseñar políticas públicas efectivas que permitan una adolescencia y adultez más saludables, capaces de desarrollarse plenamente e integrarse al mundo laboral sin déficit”.
Aluani valoró el trabajo conjunto entre las instituciones y afirmó:
“Estoy muy contenta con este proyecto, porque es la mejor manera de conocer el estado de los niños, tener datos reales y estar presentes en el territorio”.
Por su parte, la vicedecana de la FCVyS, Yanina Schmidt, agradeció el acompañamiento de la vicegobernadora, destacando su compromiso como autoridad provincial y como médica pediatra.
Schmidt explicó que el proyecto consiste en un relevamiento nutricional de niños que asisten a comedores escolares, con el objetivo de formular políticas y soluciones concretas en materia de salud infantil.
“En este caso, relevamos niños de 2° y 6° grado, previa reunión informativa con los padres”, detalló.
El estudio tiene alcance provincial, con actividades ya realizadas en Paraná y La Paz, y próximamente en el departamento Diamante.
“Nos parece importante que la Facultad pueda hacer este aporte a la sociedad”, concluyó Schmidt.