El Gobierno de Entre Ríos aseguró que no hubo filtración de datos tras el ataque informático al portal del CGE
El director general de Modernización, Alejandro Mildenberger, aseguró que el reciente ataque informático al portal oficial del Consejo General de Educación (CGE) fue “un incidente aislado” y descartó que se hayan visto comprometidos los datos personales del sistema de gestión educativa SAGE o de otros organismos provinciales.
El funcionario explicó que el sitio web del CGE fue hackeado y por un momento mostró información errónea, aunque aclaró que se trató únicamente de la capa visible externa de la página. “Por fortuna, los datos personales de ciudadanos, estudiantes y padres no fueron afectados”, señaló.
Tras el incidente, los equipos de la Dirección de Informática de la provincia y del Consejo de Educación trabajaron en conjunto para contener la intrusión, restaurar una copia de seguridad y poner el sitio en mantenimiento preventivo.
Mildenberger destacó que se activaron los protocolos de ciberseguridad, incluyendo la notificación al CERT nacional, y se iniciará una pericia informática para identificar el origen de la vulnerabilidad. “Lo que define este hecho es que fue un ataque externo que quedó controlado. Queremos llevar tranquilidad a todos los entrerrianos: no hubo filtración de datos personales”, remarcó.