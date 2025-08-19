Maran Suites & Towers

El Gobierno de Entre Ríos aseguró que no hubo filtración de datos tras el ataque informático al portal del CGE

Redacción | 19/08/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El director general de Modernización, Alejandro Mildenberger, aseguró que el reciente ataque informático al portal oficial del Consejo General de Educación (CGE) fue “un incidente aislado” y descartó que se hayan visto comprometidos los datos personales del sistema de gestión educativa SAGE o de otros organismos provinciales.

El funcionario explicó que el sitio web del CGE fue hackeado y por un momento mostró información errónea, aunque aclaró que se trató únicamente de la capa visible externa de la página. “Por fortuna, los datos personales de ciudadanos, estudiantes y padres no fueron afectados”, señaló.

Tras el incidente, los equipos de la Dirección de Informática de la provincia y del Consejo de Educación trabajaron en conjunto para contener la intrusión, restaurar una copia de seguridad y poner el sitio en mantenimiento preventivo.

Mildenberger destacó que se activaron los protocolos de ciberseguridad, incluyendo la notificación al CERT nacional, y se iniciará una pericia informática para identificar el origen de la vulnerabilidad. “Lo que define este hecho es que fue un ataque externo que quedó controlado. Queremos llevar tranquilidad a todos los entrerrianos: no hubo filtración de datos personales”, remarcó.

Tags:, , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X