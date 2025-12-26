El Gobierno de Entre Ríos aportó aclaraciones respecto de los criterios de “renovación de contratos temporarios”
Desde el Gobierno de Entre Ríos difundieron una serie de aclaraciones oficiales en relación con los criterios aplicados para la renovación de contratos temporarios y la no continuidad de una parte de ellos durante los últimos meses, en respuesta a versiones que generaron inquietud y lecturas erróneas.
Según se indicó, la medida se enmarca en “un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado provincial”, y responde a decisiones administrativas orientadas a optimizar el funcionamiento de la administración pública.
En ese sentido, desde el Ejecutivo remarcaron que “no se trata de despidos”, sino de la no renovación de una porción acotada de contratos temporarios, cuya naturaleza jurídica es de plazo determinado y sujeta a evaluaciones periódicas.
Bajo el título Renovación de contratos temporarios en Entre Ríos: los detalles, el Gobierno precisó que del total aproximado de 1.700 contratos temporarios vigentes, la decisión alcanzó a alrededor de 100 contratos, lo que representa menos del 6 por ciento del total. En consecuencia, más del 94 por ciento de los contratos fueron renovados, garantizando la continuidad operativa de las distintas áreas del Estado.
Asimismo, se explicó que el proceso se desarrolló a partir de criterios objetivos y descentralizados, sin una aplicación automática ni generalizada. Cada ministerio y organismo realizó un análisis particularizado de su planta de personal temporario, en función de parámetros claros y previamente establecidos.
Criterios de evaluación aplicados:
- Nivel de cumplimiento efectivo de tareas y funciones asignadas.
- Desempeño laboral y responsabilidad en el rol desempeñado.
- Compromiso con las funciones y con el servicio público.
- Asistencia regular y niveles de ausentismo.
- Necesidad real y actual del puesto, en el marco de los procesos de reorganización administrativa, modernización del Estado y optimización de recursos.
Finalmente, desde el Gobierno señalaron que también se evaluó si algunas tareas dejaron de ser necesarias o si fueron reorganizadas, digitalizadas o absorbidas por otros equipos, lo que volvió innecesaria la continuidad de determinados contratos temporarios.