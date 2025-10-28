El Gobierno de Entre Ríos anunció el inicio del cronograma de pagos de haberes de octubre
28/10/2025
El Gobierno de Entre Ríos informó que el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de octubre para activos y pasivos de la administración pública provincial comenzará el lunes 3 de noviembre.
Cronograma de pago:
- Lunes 3/11/2025: hasta $900.000
- Martes 4/11/2025: de $900.001 a $1.080.000
- Miércoles 5/11/2025: de $1.080.001 a $1.370.000
- Jueves 6/11/2025: de $1.370.001 a $1.898.000
- Lunes 10/11/2025: superiores a $1.898.001