El Gobierno de Entre Ríos afrontará trabajos de reparación de techos en escuela de Paraná
El Gobierno entrerriano realizará la apertura de sobres bajo el procedimiento de cotejo de precios para la ejecución de trabajos en la Escuela N° 28 Nuestra Señora de Guadalupe de Paraná, donde las filtraciones de agua dañaron techos, cielorrasos y el sistema eléctrico.
El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios realizará la apertura de sobres para el procedimiento administrativo de cotejo de precios el próximo miércoles 26 de noviembre a las 11:30 horas en las propias instalaciones del establecimiento, ubicado en calle República del Líbano 2699 de la capital provincial.
El proyecto comprende una inversión de 33.781.074 pesos y estipula un plazo de ejecución de 60 días corridos. Los trabajos prevén dar solución a problemas en las cubiertas de losa que filtran agua hacia el interior del edificio, afectando galerías, aulas y el sector de dirección.
Estas filtraciones han provocado desprendimientos de cielorraso, manchas de humedad e inconvenientes en la instalación eléctrica. El agua ingresa en cantidades excesivas en algunos sectores, afectando el normal funcionamiento de la escuela. La intervención planificada contempla tratamientos específicos para cada sector de losa para lograr un acabado uniforme en toda la cubierta y garantizar la impermeabilización definitiva.
El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, destacó la importancia de estas obras para el sistema educativo entrerriano: “Estas intervenciones son necesarias para fortalecer la infraestructura educativa, ya que tienen impacto directo en la calidad de la educación”.
Además explicó que: “La planificación de estas obras responde a demandas concretas de establecimientos que presentan problemas edilicios. Muchas veces estos deterioros influyen en las actividades cotidianas de docentes y alumnos, y afectan la circulación segura de las personas por el edificio”, señaló.