El Gobierno de Entre Ríos afianza reparaciones estructurales y sanitarias de escuelas rurales
El Gobierno de Entre Ríos finalizó obras de reparación en la escuela N° 16 Granaderos de San Martín de Estación La Hierra, departamento Feliciano. Los trabajos incluyeron refacciones en sanitarios, muros, pisos y otros espacios para garantizar condiciones seguras y adecuadas para la comunidad educativa.
Los trabajos ejecutados incluyeron la reconstrucción de contrapisos, la colocación de zócalos, la restauración de revoques interiores y exteriores, la reparación de cielorrasos de madera y la renovación de la instalación sanitaria. Además, se trabajó en la cámara séptica, grasera y cámaras de inspección, cuya estructura presentaba obstrucciones y desgaste por el paso del tiempo.
También contempló mejoras específicas en el sector del nivel inicial, donde se reparó una puerta de aluminio desprendida y se reconstruyeron los revoques de la zona afectada. La intervención se llevó adelante a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y demandó una inversión provincial de 28.280.528 pesos.
La superficie intervenida alcanzó los 185 metros cuadrados e incluyó las reparaciones en muros, pisos, sanitarios y sectores complementarios. Asimismo, la obra estuvo a cargo de la firma Montes Claudio.
Al respecto, el ministro Darío Schneider, destacó la importancia de estas acciones para las comunidades educativas rurales. “Con estos trabajos buscamos mejorar las condiciones edilicias para los gurises que asisten a la escuela y garantizar que las clases se desarrollen en espacios seguros y adecuados. Estamos llevando adelante una planificación sostenida de obras para que ningún problema edilicio interrumpa el aprendizaje, porque entendemos que el futuro de la provincia empieza en cada aula”, sostuvo.