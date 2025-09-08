El Gobierno de Entre Ríos acompañó la séptima fecha del Campeonato Entrerriano de Karting en Gualeguay
La Secretaría de Deportes de Entre Ríos acompañó la séptima fecha del Campeonato Entrerriano de Karting, desarrollada en el kartódromo internacional de Gualeguay, donde se reunieron corredores de distintas provincias, consolidando el crecimiento de la disciplina en la región.
La prueba se disputó en el circuito Jorge Frare, de 1.235 metros, que recibió por segunda vez en la temporada a la categoría. Las anteriores fechas tuvieron lugar en Paraná, La Paz, Concordia, Villaguay y Concepción del Uruguay, conformando un calendario con gran diversidad de escenarios.
En representación del Gobierno de Entre Ríos y de la Secretaría de Deportes —dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello— asistió el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, quien resaltó que este tipo de competencias “fortalecen al automovilismo entrerriano, generan integración entre los pilotos y convocan a un público que cada vez se acerca más a la disciplina”.
Durante la jornada, las autoridades provinciales recorrieron junto a referentes de la Municipalidad de Gualeguay, del autódromo local y de la Federación Automovilística Entrerriana, el flamante autódromo de la ciudad, evaluando las obras necesarias para su puesta en funcionamiento. Al respecto, Lupi destacó que “es fundamental planificar en equipo las mejoras que permitan contar con una infraestructura acorde, que potencie a la actividad y le dé nuevas oportunidades a la comunidad”.
Desde la Secretaría de Deportes, encabezada por Sebastián Uranga, se subrayó que este tipo de acciones permiten acompañar tanto a deportistas como a instituciones, fomentando el desarrollo integral del deporte en toda la provincia.
La participación de pilotos de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes y Misiones dio un marco regional al evento, que mostró un alto nivel competitivo y ratificó el crecimiento sostenido del karting.
Con esta fecha, el Campeonato Entrerriano de Karting reafirma su rol como una de las competencias más convocantes de la provincia, impulsando tanto a jóvenes talentos como a corredores experimentados del automovilismo.