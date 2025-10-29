El Gobierno de Entre Ríos acompañó la presentación del Torneo Internacional de Maxibásquet 25° Aniversario en Paraná
La Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, acompañó la presentación del Torneo Internacional de Maxibásquet 25° Aniversario, organizado por el club Suricatas en la ciudad de Paraná.
El secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, participó del lanzamiento junto a la presidenta del club Suricatas, Viviana Espíndola; Carolina Macor, integrante de la organización; Susana Treidel, fundadora del certamen; y el subsecretario de Deportes de Paraná, Juan Arbitelli.
“Veinticinco años de trabajo ininterrumpido, con crecimiento permanente y con la seriedad de una organización que ofrece calidad, explican que delegaciones de distintos países elijan Paraná cada año. Este torneo demuestra el enorme potencial de la provincia para el turismo deportivo”, expresó Uranga.
Un torneo internacional con impacto regional
La edición 2025 reúne a 140 equipos masculinos y femeninos, en categorías que van desde los 30 hasta más de 70 años, con la participación de delegaciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Chile. El evento, que se desarrollará hasta el 2 de noviembre, se consolida como uno de los encuentros deportivos más importantes de la región.
Se estima la llegada de más de 2.400 personas entre jugadores y acompañantes, lo que generará un fuerte impacto en la actividad social, turística y hotelera de la capital entrerriana. En este sentido, Macor confirmó que hoteles, cabañas y quintas se encuentran con plena ocupación.
El torneo también contará con la presencia de figuras internacionales como la brasileña Alessandra Oliveira (ex jugadora de la WNBA) y Pepe Sánchez, integrante de la Generación Dorada argentina y ex NBA, quienes jerarquizan la propuesta deportiva.
Durante la presentación, Espíndola agradeció el acompañamiento de autoridades y medios, mientras que Treidel recordó con emoción los inicios del torneo, que comenzó con apenas ocho equipos y hoy se ha transformado en una competencia internacional de referencia.
Las acreditaciones de los equipos se realizarán este miércoles, mientras que los partidos comenzarán el jueves.