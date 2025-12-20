El Gobierno de Entre Ríos acompañó la inauguración del nuevo playón polideportivo del Club Universitario Paraná
La gestión provincial participó de la presentación en sociedad del nuevo playón polideportivo del Club Universitario Paraná, destacando el rol fundamental que cumplen los clubes como espacios de integración social, formación deportiva y desarrollo comunitario.
Autoridades de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, acompañaron la puesta en funcionamiento de esta nueva infraestructura, que fortalece el crecimiento institucional del club y amplía las oportunidades deportivas para niñas, niños y jóvenes.
Del acto participaron el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y el director de Deporte Federado, Martín Amden, quienes recorrieron las instalaciones y compartieron la jornada con la comunidad del club.
En ese marco, Uranga expresó: “Ver esto es maravilloso. Universitario viene demostrando un trabajo extraordinario en los últimos años, con cada vez más gente participando, más actividades y una dedicación admirable al crecimiento del club y al servicio de su comunidad. Este tipo de obras reflejan el compromiso, la planificación y el esfuerzo compartido, y desde la Provincia vamos a seguir acompañando a instituciones que trabajan con esta responsabilidad y esta pasión”.
El titular de la cartera deportiva también puso en valor la reciente aprobación de la Ley de Mecenazgo Deportivo, al considerarla una herramienta clave para continuar fortaleciendo a los clubes con proyectos sostenidos y planificación a largo plazo. “La aprobación llega en un momento ideal para clubes que tienen entusiasmo, visión y capacidad de gestión. Les va a permitir desarrollar más infraestructura y seguir soñando en grande”, señaló.
Desde el gobierno provincial se remarcó que el acompañamiento a las instituciones deportivas forma parte de una política pública activa, orientada a fortalecer a los clubes que cumplen un rol social estratégico, promoviendo la inclusión, la contención y el desarrollo humano a través del deporte.
Por su parte, el presidente del Club Universitario Paraná, Leonardo Acosta, destacó la importancia de la obra para la comunidad: “Cuando asumimos imaginábamos esto y verlo hoy concretado es una felicidad enorme. Este apoyo nos da el empujón que necesitábamos para seguir creciendo”. Además, adelantó que la institución continúa avanzando en mejoras vinculadas a infraestructura, riego, iluminación y nuevos desarrollos deportivos.
El nuevo playón estará destinado, en una primera etapa, a la práctica de básquetbol y vóleibol. La jornada culminó con la participación de las categorías infantiles, que estrenaron la infraestructura, reflejando el objetivo central de las políticas deportivas provinciales: acompañar proyectos que generan oportunidades y futuro para la comunidad entrerriana.