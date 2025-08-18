El Gobierno de Entre Ríos acompañó la inauguración del nuevo piso deportivo en el Club Alumni de Paraná
La provincia de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, acompañó la inauguración del nuevo piso de parquet en el Club Atlético Alumni de Paraná, una obra realizada en articulación con la Asociación Civil Maxibásquet Suricatas.
El nuevo espacio permitirá el desarrollo de básquet, vóley y newcom, consolidando al club como un punto de encuentro para distintas disciplinas.
En representación del secretario de Deportes, Sebastián Uranga, estuvo presente la coordinadora de Adultos Mayores, Silvina Wiliezko, quien destacó: “Es un gusto enorme para mí estar aquí en la inauguración de este piso deportivo que se ha podido concretar de manera conjunta con el Maxibásquet Suricatas y el Club Alumni”, subrayando el compromiso del gobierno provincial con el fortalecimiento institucional.
El presidente del club, José Clement, celebró la obra en el marco del 80° aniversario de la entidad: “El 10 de junio se cumplieron 80 años del club y este es un regalo para la institución. Alumni es uno de los clubes más antiguos de la ciudad y ha brindado muchos jugadores de fútbol y vóley”.
Por su parte, la presidenta de Suricatas, Viviana Espíndola, valoró la articulación alcanzada: “Bregamos por el deporte desde hace mucho tiempo a través de la Asociación Maxibásquet Suricatas y hoy logramos el piso deportivo en Alumni; tras muchas tratativas, el club puso el espacio y Suricatas el piso”.
La inauguración incluyó exhibiciones deportivas de básquet, vóley y newcom, en un clima de fiesta para la comunidad. También se destacó la participación de dirigentes de diversas instituciones de Paraná que acompañaron este paso trascendental para el deporte entrerriano.