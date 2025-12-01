El Gobierno de Entre Ríos acompañó la inauguración de un gimnasio con tecnología de vanguardia en Paraná
La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, acompañó –a través de la Secretaría de Deportes– la habilitación de un nuevo espacio deportivo en Paraná. El gimnasio, de 800 metros cuadrados, incorpora equipamiento de última generación y está abierto tanto para socios como para no socios.
La institución deportiva presentó oficialmente este moderno gimnasio ubicado en su sede central, concebido para ampliar la oferta de actividades físicas y de bienestar destinadas a la comunidad. La apertura contó con la presencia del director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, Martín Amden, quien asistió en representación de la Secretaría de Deportes.
Amden valoró la inversión realizada y señaló que “estas inversiones demuestran el compromiso de las instituciones con el desarrollo integral, incorporando infraestructura que acerca el deporte, la salud y la prevención a más entrerrianos”. También destacó el esfuerzo de los clubes por generar espacios accesibles y adaptados a las demandas actuales.
El presidente del Club Estudiantes, Emilio Fouces, brindó detalles sobre las características del nuevo gimnasio. Explicó que se trata de un espacio “de dimensiones no comunes para la plaza local”, equipado con máquinas cardiovasculares, eléctricas y tecnológicas “nunca vistas”, además de áreas destinadas a musculación, entrenamiento funcional y fitness guiado por profesionales.
Uno de los aspectos más relevantes es el esquema de acceso amplio y diverso: el uso del gimnasio no exige ser socio del club, aunque quienes sí lo son cuentan con un descuento del 50 por ciento en la tarifa. El espacio funciona de lunes a sábado, de 6 a 22, y cuenta con profesionales especializados para acompañar los entrenamientos.
El gimnasio está ubicado en el corazón del club, en el sector donde anteriormente se encontraban los quinchos abiertos. Se suma así a otros espacios ya existentes, como las áreas de musculación, pesas y gimnasia femenina, consolidando un polo deportivo integral orientado a brindar servicios de calidad.
Desde la Secretaría de Deportes, la iniciativa fue destacada como un ejemplo del rol social y comunitario que cumplen los clubes. Amden afirmó que “estas acciones fortalecen los vínculos entre los clubes y el Estado, potenciando políticas públicas que promueven el bienestar, la actividad física y la calidad de vida”.
La inauguración se concretó en un año significativo para la institución, que continúa apostando al deporte, la salud y el crecimiento social, reafirmando su identidad y el compromiso con la comunidad entrerriana.