El Gobierno de Entre Ríos acompañó la Fiesta del Deporte del Atlético Echagüe Club y ratificó su apuesta al deporte como inclusión
El Gobierno de Entre Ríos reafirmó su compromiso de fortalecer las políticas deportivas territoriales como herramienta de inclusión, formación y construcción comunitaria, al participar de la tradicional Fiesta del Deporte organizada por el Atlético Echagüe Club en Paraná. En el encuentro se reconoció el desempeño de deportistas y referentes institucionales.
El estadio Luis Butta fue el escenario de una celebración que reunió a deportistas, profesores, dirigentes y familias en una noche cargada de emoción, distinciones y espíritu deportivo.
Presencia provincial y mensaje de acompañamiento
La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, acompañó el cierre del año del club a través de la Secretaría de Deportes, representada por su titular Sebastián Uranga y por el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, Martín Amden.
Uranga destacó el carácter formativo del encuentro:
“Esta festividad refleja la esencia del deporte entrerriano: compromiso, trabajo en equipo, formación de valores y comunidad. Ver a tantos chicos, familias y entrenadores reunidos en torno a un club demuestra que el deporte es mucho más que competencia, es convivencia, identidad y oportunidades”, afirmó.
Homenaje a Facundo Butta
Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje a Facundo Butta, deportista del club, empleado de la Secretaría de Deportes y representante argentino en los Juegos Olímpicos Especiales de 1995, realizados en New Haven, Connecticut (Estados Unidos).
Butta recibió una plaqueta conmemorativa de manos del presidente de Echagüe, Gustavo Piérola, en reconocimiento a su trayectoria y ejemplo.
En ese marco, Uranga remarcó el rol social de las instituciones deportivas:
“Cuando reconocemos logros, como el de Facundo, estamos diciendo a nuestros jóvenes que el esfuerzo tiene valor y que desde Entre Ríos se pueden construir historias que inspiran. Desde el gobierno queremos seguir acompañando estos espacios porque son semilleros de futuro”, expresó.
Un cierre de año con avances y consolidación institucional
Por su parte, Piérola valoró el significado del encuentro para la comunidad del club. Señaló que la fiesta representa el cierre de un año de grandes esfuerzos, marcado por avances institucionales y deportivos. También destacó el crecimiento de las disciplinas, la participación de las familias y el fortalecimiento de la identidad del Echagüe como espacio deportivo, social y comunitario.