El Gobierno de Entre Ríos acompañó la Expo La Ganadera 2026 en General Ramírez
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, acompañó la Expo La Ganadera 2026, realizada en el establecimiento El Pilar, en General Ramírez. La jornada reunió a productores, técnicos y referentes del ámbito agropecuario, con propuestas orientadas a la innovación, la eficiencia productiva y el fortalecimiento del sector.
En representación de la Secretaría participó la directora de Agricultura, Carina Gallegos, quien destacó la relevancia de estos espacios de encuentro para promover el intercambio de conocimientos y fortalecer el vínculo entre el sector público y privado. “Acompañar este tipo de iniciativas nos permite interactuar directamente con los productores, conocer sus demandas y seguir impulsando políticas que fortalezcan el desarrollo agropecuario entrerriano”, señaló.
La exposición incluyó muestras dinámicas a campo, recorridas por materiales sembrados, presentación de maquinaria e implementos agrícolas, además de un sector ganadero con demostraciones de animales en engorde, uso de drones para manejo de hacienda y producción de forraje hidropónico.
En el marco de la jornada también se desarrollaron diversas charlas técnicas vinculadas a la producción agropecuaria. Entre ellas, “Diagnóstico de suelos de Entre Ríos: el rol de las rotaciones de cultivos”, a cargo de Jorge Gvozdenovich y Leonardo Novelli; “Recría bovina: clave para agregar valor y mejorar resultados”, disertada por Alejandro Lis; y “Caravana electrónica: de la obligación a la oportunidad”, presentada por Juan Ghirardi. Las actividades concluyeron con un cierre musical a cargo del Gustavo Reynoso Trío.
Durante la jornada, el presidente de la Cooperativa La Ganadera General Ramírez Ltda., Fabián Leichner, y el gerente general, Fabricio Orsich, invitaron a las autoridades presentes a recorrer el predio y visitar los distintos stands y espacios demostrativos, generando instancias de diálogo directo con productores y expositores.
En ese intercambio, la ingeniera Gallegos, junto al presidente de Coninagro, Lucas Magnano, y el representante de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en Coninagro, Diego Brauer, coincidieron en resaltar el valor del cooperativismo y la articulación entre instituciones para seguir fortaleciendo el desarrollo del sector agropecuario.