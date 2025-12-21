El Gobierno de Entre Ríos acompañó la 4ª Fiesta del Deporte Entrerriano en Concepción del Uruguay
Autoridades de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, acompañaron a través de la Secretaría de Deportes la realización de la 4ª Fiesta Anual del Deporte Entrerriano 2025, reafirmando el compromiso del gobierno provincial con políticas federales de desarrollo deportivo.
La ciudad de Concepción del Uruguay fue sede de esta celebración que reunió a deportistas, dirigentes, entrenadores, familias y autoridades, con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros alcanzados a lo largo del año. El acto se llevó a cabo en el auditorio municipal Carlos María Scelzi y se consolidó como un espacio de encuentro, identidad y orgullo para el deporte entrerriano.
En representación de la Secretaría de Deportes de la provincia, que conduce Sebastián Uranga, participó el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, Martín Amden, quien destacó el valor formativo del deporte y el trabajo colectivo que hay detrás de cada reconocimiento. “Cada distinción representa horas de esfuerzo, compromiso y superación. Detrás de cada deportista hay familias, dirigentes y entrenadores que sostienen ese camino”, expresó.
En ese marco, Amden también subrayó el acompañamiento institucional y transmitió el saludo del gobernador Rogelio Frigerio, del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y del secretario de Deportes, Sebastián Uranga, quienes impulsan y acompañan el crecimiento del deporte en toda la provincia.
Por su parte, el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, definió la jornada como una verdadera celebración colectiva y remarcó que el deporte abre oportunidades, forma personas y contribuye a la construcción de proyectos de vida.
A su turno, el presidente de la Confederación Entrerriana de Deportes, Héctor David, acompañado por integrantes de la Comisión Directiva, resaltó el rol de las instituciones y de la dirigencia deportiva en contextos complejos. Señaló que, aunque no siempre es sencillo sostener los procesos, el compromiso y la responsabilidad de quienes conducen las entidades mantienen viva la actividad deportiva en la provincia.
La ceremonia distinguió a 110 deportistas destacados de 34 federaciones y asociaciones entrerrianas y fue organizada por la Confederación Entrerriana de Deportes, junto a la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Durante el encuentro se valoró el esfuerzo de quienes representan a Entre Ríos y al país, y se remarcó que el reconocimiento no se limita a los resultados obtenidos, sino que incluye disciplina, constancia, ejemplo y sentido de pertenencia, incluso para aquellos que no pudieron estar presentes por compromisos deportivos o condiciones climáticas.