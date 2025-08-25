El Gobierno de Entre Ríos acompañó el 58º aniversario de la Sociedad Rural de Hasenkamp y el 118º de la ciudad
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc-Hó, representó al gobierno provincial en la celebración por el 58º aniversario de la Sociedad Rural de Hasenkamp, que se realizó junto a los festejos por el 118º aniversario de la ciudad. En su discurso, destacó “el trabajo priorizando ante todo el diálogo como acción fundamental para poder avanzar y llegar a acuerdos”.
Boc-Hó resaltó que la interacción con las organizaciones rurales permitió avanzar en varias iniciativas, como la entrega de Aportes No Reintegrables a productores de Paraná Campaña en el marco de la emergencia por sequía de años anteriores, la implementación del Documento Único de Tránsito para el sector ganadero y la mejora de caminos.
El funcionario puso en valor las políticas del gobernador Rogelio Frigerio para los sectores productivos, entre ellas: destinar el 100% del Impuesto Inmobiliario Rural a la reparación de vías secundarias y terciarias y gestionar desde el primer día la reducción de los derechos de exportación. Respecto a la financiación para el sector agropecuario, señaló que “junto al Consejo Federal de Inversiones, Entre Ríos logró diseñar un plan de financiamiento simplificado que permitió a la provincia acceder a la mayor cantidad de créditos del país”. Además, remarcó: “Como Estado provincial, trabajamos todos los días junto a los actores del campo, para ser colaboradores y no un obstáculo para el sector”.
Entre las autoridades presentes se encontraban el intendente local, Hernán Kisser; el presidente de la Sociedad Rural de Hasenkamp, Maximiliano Muller; el titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Nicasio Tito; el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, José Colombatto; el coordinador del Ministerio de Desarrollo Económico, Daniel Rodríguez; el director de Producción Animal, Martín Sieber; y el senador nacional, Alfredo Luis De Angeli.