El Gobierno de Entre Ríos acompaña las fiestas populares: Bovril se prepara para la 46ª Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano
La 46ª edición de la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano se realizará los días 7, 8 y 9 de noviembre en la localidad de Bovril. El evento fue presentado en el Museo Casa de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en el marco del acompañamiento provincial a las celebraciones populares que fortalecen la identidad entrerriana.
Del acto participaron el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; el coordinador general de la Fiesta, Javier Scarafía; la coordinadora de Cultura, Carina Farías; y el coordinador de Eventos Culturales, Rodrigo Zárate.
Durante la presentación, el público disfrutó de un momento artístico con la interpretación de dos piezas instrumentales a cargo de músicos locales, quienes aportaron un clima cálido con acordeón, violín, guitarra y teclado.
El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó: “Invitamos a todos a participar de la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano, una de las más tradicionales de la provincia, que convoca a más de mil gurises en distintas disciplinas. Desde la Secretaría tenemos programas que acercan la cultura a las infancias y queremos seguir avanzando en este sentido”.
Por su parte, el coordinador general Javier Scarafía señaló: “Vamos a recibir a 27 delegaciones de la provincia y una de Santa Fe. La convocatoria ha sido excelente. Durante estos tres días brindaremos pensión completa y alojamiento a los participantes. Cada año, los gurises se llevan de Bovril una alegría enorme”.
Una fiesta para la integración y la creatividad infantil
La Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano reúne cada año a niños y niñas de entre 6 y 12 años, quienes participan en actividades artísticas, deportivas y recreativas que promueven la amistad, la creatividad y el espíritu de integración.
En su edición 2025, la propuesta invita a reflexionar sobre el bullying, bajo el lema: “En nuestro festival, nadie queda afuera”.
El evento se desarrollará en el Salón Polideportivo Municipal de Bovril, con entrada libre y gratuita, y contará con el apoyo logístico de la Municipalidad de Bovril, que brindará hospedaje y alimentación a más de mil participantes.
Entre los principales objetivos de esta celebración se destacan promover la amistad y el intercambio cultural, estimular la creatividad e investigación artística, dignificar la infancia y fortalecer los lazos comunitarios, compartiendo los valores humanos y culturales de Bovril con visitantes de toda la región.