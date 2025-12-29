El Gobierno de Entre Ríos acompaña el desarrollo deportivo y la proyección turística de Valle María
Autoridades del Gobierno de Entre Ríos visitaron la localidad de Valle María con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto con el municipio, evaluar la infraestructura deportiva existente y destacar el crecimiento sostenido de las actividades que impulsan la vida comunitaria, el turismo y el deporte.
La recorrida fue encabezada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes. Participaron el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, quienes mantuvieron una reunión de trabajo con el intendente Mario Sokolovsky.
Durante el encuentro y la visita a distintos espacios, Uranga valoró el perfil deportivo de la ciudad y el trabajo sostenido que se desarrolla a nivel local. “Da gusto venir porque siempre hay avances, nuevas propuestas y una comunidad que se identifica con el deporte”, expresó, al tiempo que resaltó el orden y la planificación que caracterizan a Valle María.
El funcionario también subrayó la diversidad de actividades deportivas y el impacto positivo que generan tanto en el plano social como en el turístico. En ese sentido, destacó el impulso del proyecto vinculado al remo y el aprovechamiento del espejo de agua de la localidad, una iniciativa que permitirá consolidar una infraestructura deportiva con proyección a nivel nacional.
Por su parte, el intendente Mario Sokolovsky agradeció la presencia de las autoridades provinciales y reafirmó el compromiso del municipio con el deporte. “Seguimos apostando a propuestas para niños, jóvenes y adultos mayores, con un fuerte acompañamiento del Estado y una agenda que también se articula con el turismo y la temporada de verano”, señaló.
Las autoridades coincidieron en valorar la continuidad de las políticas deportivas, la participación comunitaria y el rol fundamental de las instituciones locales, que sostienen actividades durante todo el año.
La jornada incluyó recorridas por espacios deportivos, intercambio con equipos de trabajo y la definición de lineamientos para seguir fortaleciendo infraestructura, programas y acciones provinciales en Valle María durante el próximo año.
