El Gobierno de Entre Ríos acompaña el desarrollo deportivo y la proyección turística de Valle María

Redacción | 29/12/2025 | Deportes, Entre Ríos | No hay comentarios

Autoridades del Gobierno de Entre Ríos visitaron la localidad de Valle María con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto con el municipio, evaluar la infraestructura deportiva existente y destacar el crecimiento sostenido de las actividades que impulsan la vida comunitaria, el turismo y el deporte.

La recorrida fue encabezada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes. Participaron el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, quienes mantuvieron una reunión de trabajo con el intendente Mario Sokolovsky.

Durante el encuentro y la visita a distintos espacios, Uranga valoró el perfil deportivo de la ciudad y el trabajo sostenido que se desarrolla a nivel local. “Da gusto venir porque siempre hay avances, nuevas propuestas y una comunidad que se identifica con el deporte”, expresó, al tiempo que resaltó el orden y la planificación que caracterizan a Valle María.

El funcionario también subrayó la diversidad de actividades deportivas y el impacto positivo que generan tanto en el plano social como en el turístico. En ese sentido, destacó el impulso del proyecto vinculado al remo y el aprovechamiento del espejo de agua de la localidad, una iniciativa que permitirá consolidar una infraestructura deportiva con proyección a nivel nacional.

Por su parte, el intendente Mario Sokolovsky agradeció la presencia de las autoridades provinciales y reafirmó el compromiso del municipio con el deporte. “Seguimos apostando a propuestas para niños, jóvenes y adultos mayores, con un fuerte acompañamiento del Estado y una agenda que también se articula con el turismo y la temporada de verano”, señaló.

Las autoridades coincidieron en valorar la continuidad de las políticas deportivas, la participación comunitaria y el rol fundamental de las instituciones locales, que sostienen actividades durante todo el año.

La jornada incluyó recorridas por espacios deportivos, intercambio con equipos de trabajo y la definición de lineamientos para seguir fortaleciendo infraestructura, programas y acciones provinciales en Valle María durante el próximo año.

X