El Gobierno de Entre Ríos acompaña a La Criolla con aportes para mejorar sus espacios deportivos
Autoridades provinciales visitaron la localidad de La Criolla para interiorizarse sobre la realidad deportiva local, fortalecer el diálogo institucional y acompañar el crecimiento de las distintas disciplinas. Durante la recorrida, se entregó un aporte destinado a mejorar la infraestructura del predio donde funcionan las escuelas deportivas municipales.
Como parte de la política territorial que impulsa la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Deportes, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, encabezaron la visita. El objetivo fue conocer de primera mano las necesidades de la comunidad y promover acciones que generen inclusión, participación y desarrollo.
Los funcionarios fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Antonio Rafael Panozzo, y el encargado del Área de Deportes Municipal, Marcelo Godoy. En el encuentro se intercambiaron análisis sobre los avances locales, los desafíos actuales y los programas provinciales disponibles para acompañar el fortalecimiento de la actividad deportiva.
En este contexto, se realizó la entrega de un aporte no reintegrable que será utilizado para la compra de luminarias destinadas al predio municipal donde funcionan las escuelas deportivas. La mejora en la iluminación permitirá prolongar el uso de los espacios, favorecer prácticas seguras y promover la participación de más chicos, chicas y familias.
Uranga destacó la importancia de recorrer el territorio y conocer la realidad de cada localidad para construir políticas públicas cercanas a la ciudadanía. Valoró además la intensa actividad deportiva local, el vínculo con el club y el compromiso comunitario, subrayando que estas instancias permiten planificar acciones concretas, acordes a las necesidades reales de cada comunidad.
Por su parte, Godoy agradeció la visita y el acompañamiento provincial, y remarcó la relevancia del aporte recibido para fortalecer disciplinas como el hockey y otras actividades desarrolladas en el complejo municipal, beneficiando a un amplio número de jóvenes.
La visita se enmarca en la agenda territorial que la Secretaría de Deportes despliega en municipios y comunas, con el propósito de coordinar acciones, ampliar la accesibilidad a los programas provinciales y consolidar espacios deportivos en toda la provincia.