El Gobierno de Entre Ríos aclara el alcance de ORI y ratifica su rol complementario en salud mental adolescente
Tras las repercusiones generadas por la presentación de ORI, el Gobierno de Entre Ríos difundió una serie de precisiones sobre la finalidad, el alcance y el lugar de esta herramienta dentro de la estrategia integral de salud mental que se implementa en la provincia.
En primer término, se subraya que ORI no es un dispositivo de atención directa ni reemplaza la tarea de profesionales de la salud mental, instituciones educativas o redes comunitarias, sino que se trata de una instancia de orientación dirigida a quienes acompañan a las adolescencias.
Según se informó oficialmente, ORI fue desarrollada de manera conjunta por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Consejo General de Educación (CGE), el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Su creación responde, explican, a la necesidad de fortalecer las capacidades de orientación temprana ante situaciones que afectan a las adolescencias, en un contexto donde la salud mental representa un desafío creciente a nivel global, nacional y provincial.
En ese marco, el Gobierno provincial reafirma que las respuestas en salud mental deben ser múltiples, articuladas y sostenidas en el tiempo, y que ORI se integra como un recurso adicional dentro de un conjunto más amplio de políticas públicas, “sin pretender centralidad ni exclusividad”.
Orientación para quienes acompañan
Las autoridades remarcan que ORI está pensada específicamente para madres, padres, tutores, docentes y equipos escolares, es decir, para adultos responsables de tareas de cuidado.
Su objetivo central es brindar acompañamiento inicial, facilitar la identificación de señales de alerta y ofrecer pautas claras sobre cómo actuar y a qué dispositivos recurrir, siempre en articulación con los servicios existentes.
En esa línea, se puntualiza que la herramienta no realiza diagnósticos ni prescribe tratamientos, y que en todos los casos promueve la consulta con profesionales y servicios especializados del sistema de salud y de las redes institucionales.
Un desarrollo con base técnica e institucional
Desde la Provincia se detalla que el desarrollo de ORI se inició en 2025, a partir de un trabajo transdisciplinario con equipos técnicos y profesionales de distintas áreas del Estado entrerriano.
Su diseño, se indica, se sustenta en protocolos, marcos normativos y criterios institucionales vinculados al abordaje de situaciones complejas en adolescencias, en consonancia con las políticas públicas vigentes.
Asimismo, antes de su implementación, la herramienta atravesó instancias de revisión por parte de especialistas, lo que, según el Gobierno, garantiza un enfoque responsable y alineado con los estándares actuales en materia de salud mental.
Otro aspecto destacado es que ORI fue concebida para interactuar exclusivamente con personas adultas, justamente para fortalecer la toma de decisiones informadas por parte de quienes cuidan, evitando sustituir vínculos humanos o intervenciones profesionales.
Articulación con los dispositivos de atención
El Gobierno provincial enfatiza que ORI no reemplaza los canales de atención ya existentes en el sistema de salud y de protección de derechos.
Por el contrario, se aclara que en situaciones de urgencia o riesgo la herramienta orienta de manera explícita hacia los servicios correspondientes, como la Línea 135, con el fin de garantizar el acceso a atención profesional inmediata.
De este modo, se plantea que ORI se inscribe en una lógica de complementariedad, aportando a la detección temprana y a la adecuada derivación dentro del sistema de cuidado, tanto sanitario como educativo y comunitario.
Compromiso con la mejora y el diálogo
Desde el Gobierno de Entre Ríos se destaca que ORI es una iniciativa en desarrollo, abierta a la mejora continua a partir de la experiencia de uso y de los aportes de la comunidad profesional e institucional.
En este sentido, se expresa la voluntad de promover espacios de diálogo con colegios profesionales, universidades, equipos especializados y organizaciones vinculadas a la temática, con el propósito de enriquecer la herramienta y fortalecer las políticas públicas de salud mental.
Finalmente, se remarca que la complejidad de la salud mental en las adolescencias exige respuestas responsables, integrales y sostenidas, y que ORI se inscribe en ese camino como un recurso de orientación temprana que busca acompañar a quienes cuidan, siempre en articulación con el trabajo profesional y con la presencia activa del Estado en el territorio.