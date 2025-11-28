El Gobierno de Entre Ríos acelera obras eléctricas ante la presión por mayor demanda en Paraná y Oro Verde
Enersa, con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, avanza en una obra considerada clave para reforzar el suministro eléctrico en la zona sur de Paraná y en Oro Verde. La intervención consiste en la construcción de dos nuevos distribuidores subterráneos que unirán la Estación Transformadora “Paraná Este” con la red existente en la localidad vecina.
El objetivo central es responder al crecimiento inmediato de la demanda eléctrica en el sector y atender los pedidos de mayor potencia por parte de nuevos emprendimientos productivos. La obra representa una inversión que supera los dos mil millones de pesos, destinada a ampliar la infraestructura actual.
Los beneficios serán directos: la nueva instalación permitirá incrementar la capacidad de alimentación a Oro Verde y reforzar el abastecimiento de toda la zona sur de la ciudad. Además, aumentará la capacidad de maniobra y transferencia de cargas entre las redes existentes, mientras avanza el proceso licitatorio para la futura estación transformadora de Oro Verde, que ofrecerá un respaldo adicional ante cualquier contingencia.
Con esta obra, el Gobierno provincial y Enersa buscan garantizar la confiabilidad del servicio eléctrico y sostener el ritmo de expansión productiva y urbana que registra la región.