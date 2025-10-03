El Gobierno de Entre Ríos acelera la recuperación de rutas y caminos rurales en Diamante, Paraná y La Paz
El Gobierno de Entre Ríos continúa a buen ritmo con el programa intensivo de recuperación de rutas y caminos rurales, con el objetivo de mejorar la conectividad de vecinos, productores y el sector turístico de la provincia.
El director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, junto a su equipo de trabajo, recorrió distintos frentes de obra en los departamentos Diamante, Paraná y La Paz, constatando los avances en la red vial primaria y secundaria.
Uno de los puntos principales fue la rehabilitación de la ruta provincial N° 11 a la altura de Valle María, donde se realizan trabajos de bacheo profundo con cemento y superficial con mezcla asfáltica, que se extenderán hasta Oro Verde en los próximos días.
El senador provincial por Diamante, Gustavo Vergara, valoró la intervención: “Se está ejecutando un muy buen trabajo de bacheo para recuperar la ruta provincial N° 11. Esta zona además de ser turística es muy productiva, y teniendo en cuenta que el mes que viene comienza la cosecha fina va a ser muy bueno tener la ruta en condiciones”.
En la misma línea, el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, destacó: “La llegada de las máquinas nos sorprendió gratamente. Además de ser importante para nuestra comunidad, es una ruta muy transitada desde el sur hacia Paraná. Esta obra respalda la actividad turística y permitirá que los visitantes lleguen con seguridad”.
Durante la recorrida, Donda también supervisó la ruta A03, que presenta un avance del 96%, con tareas de señalamiento y colocación de barandas de defensa, y el desvío de Tránsito Pesado en Pueblo Brugo, obra estratégica para el turismo y la producción del departamento Paraná, que ya registra un 92% de avance.
Conservación de caminos rurales
En el departamento Diamante se verificaron tareas de conservación de caminos rurales en Aldea Spatzenkutter, con reposición de brosa en accesos al cementerio y a emprendimientos productivos.
También se trabaja en la traza terciaria entre Aldea Protestante y Aldea Salto con alteo y cunetas; en Distrito Isletas, donde se realiza alteo, perfilado y recambio de líneas de tubos sobre la ruta provincial N° 40; y en Puerto Alvear, donde se avanza con limpieza y colocación de tubos para el desvío del tránsito pesado.
En la recorrida participaron, además, el presidente de la comuna de Aldea Spatzenkutter, Juan Lell, el jefe de la zonal Diamante, Emiliano Chaparro, y los inspectores de obra de la DPV.