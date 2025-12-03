El Gobierno de Entre Ríos abrió los sobres para obras en una escuela rural del Departamento Feliciano
Se abrieron los sobres de la licitación para ejecutar trabajos hídricos, de gas, iluminación y pintura en la escuela Nº 23 Del Sesquicentenario, ubicada en Distrito Atencio, Departamento Feliciano. La intervención demandará una inversión oficial de más de 27 millones de pesos y un plazo de 60 días.
A través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, el Gobierno entrerriano llevó adelante la apertura de sobres para concretar una intervención en el establecimiento rural, que comprende mejoras en los sistemas de agua y gas, modernización de la iluminación y trabajos generales de pintura, con una inversión oficial de 27.447.612 pesos.
El acto administrativo se realizó en las oficinas de la zonal departamental de Arquitectura de Feliciano y contó con la participación de tres firmas oferentes: Montes Claudio, Aranda Adolfo y Díaz César. El proyecto prevé un plazo de ejecución de 60 días corridos y abarcará unos 300 metros cuadrados entre superficies cubiertas y semicubiertas.
Los trabajos incluirán el reemplazo de cañerías por pérdidas que afectan la infraestructura, la instalación de un colector en el tanque de reserva y el tendido de dos nuevos ramales. También se renovarán canillas en los lavamanos y se construirá una nueva red de gas desde la casilla externa para reubicar una cocina industrial.
En materia eléctrica, se modernizará la iluminación con la colocación de artefactos LED; mientras que, en el sector edilicio, se realizarán trabajos de pintura, la reparación del cielorraso en la galería y la reconstrucción de las veredas perimetrales.
“Durante noviembre avanzamos con aperturas de sobres para nuevas obras en escuelas de toda la provincia, con el norte de mejorar los espacios donde aprenden y trabajan estudiantes y docentes. Estas intervenciones buscan dar respuestas concretas a necesidades edilicias y acompañar el desarrollo de sus actividades”, expresó el coordinador ministerial de Planeamiento, Hernán Jacob.
Del procedimiento administrativo participaron autoridades educativas y personal técnico, entre ellos, el director de la escuela Nº 23, José Giraldi; el director departamental de Escuelas de Feliciano, Miguel de León; la supervisora de Zona B, Nilda Haydee Ojeda; el zonal Juan Alfredo Morante; y personal técnico de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, Miguel Ángel Durán.