El Gobierno de Entre Ríos abrió la inscripción al Programa Emprender para capacitar a emprendedores entrerrianos
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Económico, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), lanzó la convocatoria al Programa Emprender, una propuesta gratuita de formación destinada a emprendedores de la provincia que cuenten con proyectos en marcha o en etapa inicial.
La capacitación tendrá una duración de seis meses, con una modalidad combinada de encuentros presenciales y virtuales (vía Zoom y con materiales digitales). El propósito es dotar a los participantes de herramientas clave en gestión financiera, marketing, desarrollo de productos, liderazgo y toma de decisiones, mediante un enfoque práctico adaptado a la realidad local.
El programa se dictará en Concepción del Uruguay, Victoria, Crespo y La Paz.
Contenidos principales
Los módulos estarán orientados a:
- Mentalidad emprendedora, innovación y creatividad.
- Planificación estratégica, gestión financiera y toma de decisiones.
- Procesos y evaluación de decisiones.
- Liderazgo compartido y redes rizomáticas.
- Marketing digital, segmentación y fidelización de clientes.
- Casos prácticos, análisis de resultados y sostenibilidad.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 1 de octubre y pueden completarse a través del formulario disponible en el siguiente enlace: forms.comunicacionentrerios.com/f/218/emprender2025.