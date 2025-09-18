Maran Suites & Towers

El Gobierno de Entre Ríos abrió la inscripción al Programa Emprender para capacitar a emprendedores entrerrianos

Redacción | 18/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Económico, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), lanzó la convocatoria al Programa Emprender, una propuesta gratuita de formación destinada a emprendedores de la provincia que cuenten con proyectos en marcha o en etapa inicial.

La capacitación tendrá una duración de seis meses, con una modalidad combinada de encuentros presenciales y virtuales (vía Zoom y con materiales digitales). El propósito es dotar a los participantes de herramientas clave en gestión financiera, marketing, desarrollo de productos, liderazgo y toma de decisiones, mediante un enfoque práctico adaptado a la realidad local.

El programa se dictará en Concepción del Uruguay, Victoria, Crespo y La Paz.

Contenidos principales

Los módulos estarán orientados a:

  • Mentalidad emprendedora, innovación y creatividad.
  • Planificación estratégica, gestión financiera y toma de decisiones.
  • Procesos y evaluación de decisiones.
  • Liderazgo compartido y redes rizomáticas.
  • Marketing digital, segmentación y fidelización de clientes.
  • Casos prácticos, análisis de resultados y sostenibilidad.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 1 de octubre y pueden completarse a través del formulario disponible en el siguiente enlace: forms.comunicacionentrerios.com/f/218/emprender2025.

