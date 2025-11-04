Maran Suites & Towers

El Gobierno de Entre Ríos abordó mejoras en el sistema eléctrico en escuela rural de Federal

Redacción | 04/11/2025 | Educación, Entre Ríos | No hay comentarios

El Gobierno de Entre Ríos informó que finalizaron las obras de refacción en la escuela primaria N° 20 Falucho, ubicada en el Distrito Chañar, departamento Federal. Los trabajos forman parte de la planificación para fortalecer la infraestructura educativa en el territorio.

El establecimiento rural, situado a 50 kilómetros de la ciudad de Federal, brinda servicio de comedor y cumple un rol central en la comunidad local.

La intervención se enfocó principalmente en el reemplazo integral de la instalación eléctrica, que presentaba fallas y riesgos de seguridad. Los trabajos en esta área incluyeron la instalación de cableado subterráneo desde el pilar hasta el tablero secundario, la sectorización de los circuitos y la colocación de nuevas térmicas.

“Cada obra que concretamos en un establecimiento escolar representa una mejora en la calidad educativa y en la vida diaria de quienes asisten. En la Escuela Falucho se intervino ante un problema crítico en la instalación eléctrica, brindando ahora un espacio más seguro y funcional para el desarrollo de las clases”, expresó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider.

