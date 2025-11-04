El Gobierno de Entre Ríos abordó mejoras en el sistema eléctrico en escuela rural de Federal
El Gobierno de Entre Ríos informó que finalizaron las obras de refacción en la escuela primaria N° 20 Falucho, ubicada en el Distrito Chañar, departamento Federal. Los trabajos forman parte de la planificación para fortalecer la infraestructura educativa en el territorio.
El establecimiento rural, situado a 50 kilómetros de la ciudad de Federal, brinda servicio de comedor y cumple un rol central en la comunidad local.
La intervención se enfocó principalmente en el reemplazo integral de la instalación eléctrica, que presentaba fallas y riesgos de seguridad. Los trabajos en esta área incluyeron la instalación de cableado subterráneo desde el pilar hasta el tablero secundario, la sectorización de los circuitos y la colocación de nuevas térmicas.
“Cada obra que concretamos en un establecimiento escolar representa una mejora en la calidad educativa y en la vida diaria de quienes asisten. En la Escuela Falucho se intervino ante un problema crítico en la instalación eléctrica, brindando ahora un espacio más seguro y funcional para el desarrollo de las clases”, expresó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider.