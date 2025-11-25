El Gobierno de Entre Ríos abordará refacciones en escuela del Departamento Feliciano
El Gobierno de Entre Ríos abrirá los sobres para reparaciones en el sistema de agua, gas, iluminación y pintura exterior en la escuela N° 23 “Del Sesquicentenario”, ubicada en Distrito Atencio, Departamento Feliciano. El acto administrativo de cotejo de precios tendrá lugar en el establecimiento educativo este viernes 28 de noviembre a las 11.
“Finalizamos el mes de noviembre con nuevas obras en establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa”, expresó el coordinador ministerial de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob.
“Desde el Ministerio llevamos adelante estas intervenciones mediante un trabajo sostenido para garantizar espacios seguros y adecuados donde los gurises y puedan aprender y desarrollar sus actividades”, completó.
Una de las intervenciones será el reemplazo de cañerías, debido a las pérdidas de agua que afectan la infraestructura. Se instalará un colector en el tanque de reserva y se tenderán dos ramales nuevos. También, se prevé el reemplazo de canillas deterioradas en los lavamanos y se construirá una nueva red de gas desde la casilla externa para reubicar una cocina industrial.
La inversión oficial asciende a 27.447.612 pesos y contempla un plazo de ejecución de 60 días corridos. Los trabajos abarcarán una superficie de 300 m2 entre espacios cubiertos y semicubiertos con intervenciones que mejorarán las condiciones edilicias del edificio escolar.
Por otro lado, se modernizará el sistema de iluminación con la instalación de lámparas LED y se realizarán trabajos de pintura interior y exterior. En la galería se reparará el cielorraso de durlock, reposición de cornisas faltantes. y por último, las veredas perimetrales, que presentan levantamientos, serán reconstruidas.