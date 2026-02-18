El Gobierno convocó a una mediación a FATE y al SUTNA
En medio de la escalada de tensión en la fábrica de FATE ante el intempestivo anuncio del cierre, el Gobierno de Javier Milei convocó a los directivos de la empresa y a los representantes de los trabajadores para una reunión que se llevará adelante de manera virtual este miércoles desde las 12.30.
En la reunión el Gobierno escuchará a las partes aunque no está previsto que dicte una conciliación obligatoria. Se trata de una audiencia para intentar mediar en el conflicto.
De hecho, fuentes oficiales señalaron que: “No es nueva la crisis de Fate” y destacaron que: “Durante muchos años afrontaron conflictividad gremial con leyes laborales arcaicas y restricciones cambiarias que agravaron el cuadro de situación”.
En el mismo sentido recordaron que la empresa “desde 2019 afrontaba un plan preventivo de crisis y hace 14 meses que los empleados no recibían aumentos”.
También partieron críticas desde el Gobierno para dirigentes políticos y sindicales. “Lamentamos que una parte de la política y de los sindicatos con ideologías extremas hayan llevado a la empresa a una situación terminal”, señalaron antes de señalar que esperan “que se cumplan los protocolos de crisis y de cierre”.
En rigor, la intención de la empresa es depositar en las próximas horas el dinero de las indemnizaciones a los más de 900 trabajadores de FATE.
“El Gobierno propicia la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos”, inistieron las fuentes oficiales.