El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre para tratar Presupuesto 2026 y el paquete de reformas de Milei
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó en su cuenta de X que el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias será publicado en la madrugada del martes 9 de diciembre en el Boletín Oficial. El temario contempla seis iniciativas clave, desde el Presupuesto 2026 hasta las reformas que Javier Milei presentará en cadena nacional.
En su mensaje, Adorni definió el conjunto de proyectos como “el avance hacia la prosperidad es irrefrenable”, y cerró con su habitual “Dios bendiga a la República Argentina”. El decreto ya fue firmado por el Presidente, y su publicación coincidirá con el feriado del lunes 8 de diciembre.
En el día de hoy el Presidente de la Nación firmará el decreto convocando al Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre. Los asuntos a tratar serán los siguientes:— Manuel Adorni (@madorni) December 5, 2025
– Presupuesto 2026
– Inocencia Fiscal
– Compromiso nacional para la…
El Gobierno busca aprobar primero el Presupuesto 2026, luego de dos años prorrogando el de 2023. El proyecto enviado el 15 de septiembre ya tiene dictamen, pero deberá volver a la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque fue despachado durante el período ordinario y no llegó al recinto. El oficialismo esperaba este escenario, dado que tras el recambio legislativo pasó de 37 a 95 diputados, y aspira a un trámite exprés para cerrar el año con la ley sancionada.
La comisión que preside Bertie Benegas Lynch volverá a tratar la iniciativa y luego buscará aprobarla en Diputados. En el Senado, la tarea estará a cargo de Ezequiel Atauche, titular de Presupuesto y Hacienda.
El segundo proyecto en el temario es la Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por José Luis Espert desde Casa Rosada en junio. La iniciativa propone elevar de $1,5 millones a $100 millones el piso a partir del cual se configura el delito de evasión fiscal.
A continuación figuran las reformas que el presidente Milei presentará el martes por la noche en cadena nacional:
- Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria
- Modernización laboral
- Reforma del Código Penal de la Nación
Además, se incorporó —a pedido de gobernadores patagónicos— el proyecto de adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglaciar, que se sumó sobre el final del armado del temario.
Las sesiones extraordinarias se desarrollarán del miércoles 10 al martes 31 de diciembre, un período que incluye 13 días hábiles. Sin embargo, no se descarta un segundo tramo que podría extenderse durante la segunda quincena de enero y la primera de febrero.