El Gobierno confirmó que va a privatizar la explotación de Tecnópolis
Con un mensaje en X del jefe de Gabinete nacional Manuel Adorni se supo este domingo que el Gobierno iniciará este lunes el proceso para privatizar la explotación del predio de Tecnópolis, creado en 2011 en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Quien gane se hará cargo a partir del 1 de julio de 2026.
“El Gobierno Nacional lanzará mañana (por este lunes) la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis”. Fuentes oficiales precisaron que el proceso para tercerizar la operación del predio nacional en Vicente López será por 25 años, con posibilidad de renovación.
Adorni ató la medida a lo deficitario de su funcionamiento. “El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”, escribió y remató con su tradicional “Fin”.
La iniciativa establece que el privado que gane la licitación asumirá el control del predio a partir del 1 de julio de 2026 y deberá respetar los acuerdos público-privados de programación ya comprometidos para el próximo año.
Tecnópolis funciona hoy bajo la órbita de la secretaría de Cultura, que encabeza Leonardo Cifelli, que a su vez depende de manera directa de Presidencia pero en la práctica la supervisa Karina Milei. El secretario y la hermana presidencial tienen una excelente relación, se reúnen una vez por mes para seguimiento de temas de gestión y comparten salidas al teatro y conciertos de manera asidua.
El Gobierno tiene previsto este lunes, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lanzar la convocatoria al Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25 para la concesión de uso y explotación del predio de Villa Martelli por 300 meses, lo que equivale a 25 años, prorrogables por 12 meses más.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones, junto con un seguro contra incendio de $60.000 millones, garantizando la protección del patrimonio estatal.
El pliego prevé que el predio mantenga su uso para actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, talleres, deportes no competitivos, integración comunitaria y propuestas educativas.
“Con esta medida, el Gobierno Nacional consolida un cambio cultural: un Estado más eficiente que deja de financiar estructuras deficitarias y fomenta la inversión privada para mejorar la oferta recreativa y cultural”, comentó el secretario de Cultura en su cuenta de X.
De acuerdo a apreciaciones del Gobierno, al inició de la gestión el inmueble, de 509.759,79 m², “presentaba una situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado”.
“Tecnópolis acumulaba una deuda real superior a los $4.813 millones, contaba con equipamiento faltante por $554 millones —con denuncia judicial en trámite— y requería mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado”.
En mayo de 2024 el Ministerio de Capital Humano había denunciado el robo de once “kits tecnológicos” que “no fueron entregados a las Casas del Bicentenario en las provincias” y que se almacenaban en depósitos de Tecnópolis.
Según el Gobierno, en diciembre de 2023 se inició un proceso de “ordenamiento” que permitió reducir de 333 a 198 empleados, el 30% de la plantilla, y aplicar un esquema de funcionamiento público-privado. “Gracias a este modelo, el Estado dejó de gastar y pasó a recaudar: $600 millones en ingresos durante 2024; $2.429 millones en 2025, con proyección de llegar a $2.749 millones al cierre del año”, precisaron de manera oficial.