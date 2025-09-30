El Gobierno confirmó la privatización de CineAr TV
El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, confirmó que el Gobierno privatizará rápidamente el canal de cine argentino CineAR TV y la plataforma de streaming CineAR Play mediante un mecanismo de subasta. La medida busca ahorrar US$ 500.000 anuales y generar ingresos adicionales por derechos de exhibición.
Pirovano aseguró que se revertirá la transferencia realizada en marzo al vocero Manuel Adorni, y que el INCAA retomará el control de ambos medios antes de convocar a la subasta. Actualmente, CineAR TV cuenta con 110.000 espectadores en Flow desde principios de año, mientras que CineAR Play ofrece un catálogo de más de 3.000 películas argentinas y tiene 2,6 millones de usuarios registrados.
“Una vez que el canal y la plataforma vuelvan a ser del INCAA, vamos a sacar una Resolución para convocar a la subasta y privatizarlos. Ya tenemos a varios interesados, así que vamos a garantizar su continuidad y a transferir los derechos de exhibición”, explicó Pirovano a Clarín.
Rechazo de la industria del cine
La medida provocó el repudio de la industria audiovisual nacional. Argentores, Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) y otras entidades criticaron la privatización por ser la única vía gratuita de acceso al cine nacional en todo el país.
“Cerrar y privatizar estos espacios significa la negación de la diversa producción audiovisual nacional y el acceso a nuestra cultura por parte de la sociedad”, alertaron en un comunicado.
Por eso, convocaron a una movilización este martes en la sede del INCAA en Buenos Aires.
Contexto de recortes y conflicto con el Gobierno
La decisión se suma a los recortes en el INCAA, que incluyeron el despido de más de 500 empleados desde el inicio de la gestión libertaria. Actualmente, el instituto cuenta con unos 200 empleados, frente a los 770 de 2023. La reversión de la transferencia de los 15 empleados de CineAR se da en medio de una relación tensa entre la administración de Javier Milei y la industria del cine, luego de polémicas como el cese de financiamiento a “películas sin espectadores”.
Pese a estos conflictos, el INCAA informó que en 2025 se estrenaron 172 películas, de las cuales 12 superaron los 10.000 espectadores.