Otro golpe al bolsillo: aumenta el gas a partir del 1° de diciembre
El Gobierno de Javier Milei oficializó un aumento en el precio del gas natural a partir de diciembre, según consta en la Resolución 487/2025, publicada en el Boletín Oficial y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
La medida actualiza el valor del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, el costo mayorista previo a su distribución a hogares, comercios, industrias y otros usuarios.
Cómo se aplicará el incremento
La Secretaría de Energía precisó que el nuevo precio será trasladado a los usuarios finales, conforme a los contratos vigentes del Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino (Plan Gas.Ar).
La suba comenzará a regir en diciembre, coincidiendo con la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios que deberá publicar el ENARGAS.
Además, se instruyó a ENARSA, productoras, distribuidoras y subdistribuidoras que integran el Plan Gas.Ar a actualizar sus contratos y documentación técnica, y presentarlos ante la Secretaría que encabeza María Tettamanti y el propio ENARGAS para cumplir con las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución.
Impacto directo en las facturas
El Gobierno detalló que los nuevos valores impactarán en las facturas correspondientes a los consumos realizados desde diciembre.
Al mismo tiempo, el ENARGAS deberá adoptar medidas para garantizar que todas las boletas de gas del país reflejen el precio del PIST y apliquen correctamente los subsidios o precios diferenciados según el tipo de usuario residencial.