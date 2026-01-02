El Gobierno cierra el jardín maternal del Hospital Garrahan y deja sin vacantes a 45 niñas y niños
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunció que, por decisión del interventor Mariano Pirozzo, 45 hijos e hijas de trabajadoras del hospital se quedarán sin jardín maternal desde enero de 2026, tras el cierre del espacio “Quiero mimos”, que funcionaba de manera ininterrumpida desde 1987 dentro del hospital pediátrico.
Según informó el gremio, la medida comenzará a regir a partir del 2 de enero de 2026 y dejará sin vacantes a 45 niñas y niños, luego de que el jardín cerrara sus puertas el 30 de diciembre de 2025. El reinicio del ciclo está previsto recién para el 26 de febrero, lo que implica más de dos meses sin la prestación del servicio.
Desde la APyT señalaron que la decisión fue adoptada por Pirozzo, interventor designado por el ministro de Salud, Mario Lugones, durante la gestión del presidente Javier Milei. En ese marco, advirtieron que se trata de una definición política que vulnera derechos laborales y sociales.
La secretaria general del gremio, Norma Lezana, explicó que la situación se originó a partir de la no renovación de los contratos de las maestras del jardín maternal, quienes previamente se vieron obligadas a renunciar por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios. “Desde el próximo 2 de enero, 45 trabajadoras del Hospital Garrahan se quedan sin jardín maternal para sus hijos e hijas por una decisión directa del interventor”, afirmó.
Lezana calificó la medida como un “acto de irresponsabilidad total” y remarcó que no responde a un problema presupuestario, sino a una decisión política. En ese sentido, subrayó que el acceso al jardín maternal es un derecho reconocido por ley desde hace décadas y cumple un rol clave para conciliar el trabajo con las tareas de cuidado, especialmente en un hospital de alta complejidad como el Garrahan.
“El cierre del jardín maternal impacta de forma directa en las trabajadoras y en sus hijos e hijas, y se inscribe en una serie de decisiones que lesionan derechos laborales y sociales”, sostuvo la dirigente sindical, quien responsabilizó tanto al interventor como a las autoridades nacionales de Salud y del Poder Ejecutivo.
Finalmente, desde la APyT advirtieron que la medida representa “el peor inicio de año” para las familias afectadas y anticiparon que continuarán visibilizando el reclamo para exigir la reapertura del jardín maternal y la restitución de un servicio considerado esencial dentro del hospital.