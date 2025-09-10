Maran Suites & Towers

El Gobierno celebra que la inflación se mantuvo en 1,9% en agosto

Redacción | 10/09/2025 | Destacadas, Economía

El Indec informó este miércoles por la tarde que la inflación de agosto de 2025 fue de 1,9%, misma cifra que la registrada en julio. Fue el cuarto mes consecutivo en el que Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó por debajo de 2%, aunque por encima del piso de 1,5% que tocó en mayo.

Acumuló un alza de 19,5% en los primeros ocho meses de 2025 y 36,6% en la comparación interanual. En tanto, la inflación núcleo se aceleró respecto de la de julio, que había sido la más baja desde enero de 2018, cuando registró una marca de 1,7%. Este indicador que mide la evolución de los valores sin el efecto de la estacionalidad y excluye a los precios regulados avanzó 2%, cinco décimas por encima del 1,5% el mes pasado.

El Gobierno celebró el dato luego del duro revés electoral del domingo en la Provincia de Buenos Aires y tras un inicio de semana complicado, con el lunes negro en el que el dólar oficial terminó la jornada con un salto de $ 45, las acciones cayeron hasta 24% en Wall Street y el Merval se hundió 16%.

Javier Milei publicó un posteo en X donde festejó la noticia y elogió al ministro de Economía, Luis Caputo. “De nuevo la inflación debajo del 2%. Grande Luis Caputo. VLLC! PD: y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero”, escribió en relación a la cobertura preelectoral.

En otra publicación, el titular del Palacio de Hacienda repasó los principales puntos y destacó que “la inflación acumulada en los primeros ocho meses del año fue de 19,5%, la menor para este período del año desde 2020 (18,9%)” y que “la media móvil de seis meses de la inflación general se ubicó en 2,2% y fue la más baja desde septiembre de 2020”.

De cara a los comicios de octubre, el Gobierno buscará mostrar a la desaceleración de la inflación como uno de los principales logros de la gestión económica. El próximo IPC, el de septiembre, también será clave: se conocerá el 14 de octubre, 12 días antes de las elecciones nacionales.

La cifra de 1,9% estuvo por debajo de las proyecciones del mercado. Previo a la difusión oficial del dato, las consultoras privadas pronosticaron que el número rondaría entre entre 2% y 2,1%. Pero no se evidenció un traslado significativo a los precios al consumidor tras la suba de casi 14% del dólar oficial en julio.

Los rubros con subas y bajas de precios

La categoría con el mayor incremento mensual fue transporte, por el crecimiento de las ventas de vehículos y el consumo de combustibles, precisó el organismo. Le siguió el rubro de bebidas alcohólicas y tabaco, con una suba de 3,5%.

En el otro extremo, se desaceleraron un 0,3% los precios de prendas de vestir y calzado, en concordancia con la liquidación de la temporada de invierno y las ofertas que las marcas lanzaron para competir con las compras en plataformas del exterior como Amazon, Shein y Temu. En julio, ya habían bajado otro 0,9%.

