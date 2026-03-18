El Gobierno calificó de “hito” la decisión de la Justicia de Estados Unidos sobre YPF
El Gobierno celebró la decisión de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el marco del juicio por YPF. Calificó de “hito” la suspensión de las demandas contra el país hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
“Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país”, comentó Presidencia a través de un comunicado.
A su vez, consideraron que la resolución “refleja también el reconocimiento por parte de la justicia de los Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina”.
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— Javier Milei (@JMilei) March 18, 2026
Sostuvieron en tanto que la estrategia jurídica del Gobierno cuenta, “por primera vez desde que se inició el juicio por YPF, con rigor técnico y responsabilidad institucional en todas las instancias que demanda éste proceso”.
En el texto, el presidente Javier Milei destacó en particular “el trabajo mancomunado” de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; del subprocurador, Juan Stampalija; y del canciller, Pablo Quirno.
En adelante, señala el escrito, que: “La República Argentina retomará con firmeza el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, desplegando todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger sus derechos soberanos y los intereses de sus ciudadanos”.