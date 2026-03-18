El Gobierno buscará cambiar la Boleta Única e impulsa modificaciones en las PASO, que podrían volverse optativas
El oficialismo y la oposición empezaron a hablar, en principio informalmente, de la posibilidad de hacer una nueva modificación de las reglas electorales que podría implementarse en el año que viene. La discusión ocurrió este martes, en un seminario organizado por la Cámara Nacional Electoral.
El mismo sirvió un balance de la implementación de la Boleta Única de Papel en las elecciones del año pasado y también a analizar qué desafíos implica la implementación de ese sistema en 2027, cuando se votará para elegir Presidente de la Nación.
En el debate participaron diputados y senadores y también jueces electorales: cómo se preveía, el eje sobre el que terminaron girando las posiciones fue la posibilidad de eliminar las PASO, o al menos modificar esa forma de designar candidatos, que estuvo suspendida en la última elección y que ahora volvió a regir.
En la presentación, el presidente de la Cámara, Alberto Dalla Via, recordó que la implementación de la Boleta Única fue impulsada desde 2007 por la propia cabeza de la Justicia Electoral con el acompañamiento de las sociedades de la sociedad civil, y por eso celebró un “debut exitoso” de la herramienta, aunque advirtió que será más compleja la elección presidencial, porque se pondrán en juego también los diputados nacionales y en ocho provincias también los senadores.
Sentado junto a Dalla Via, el ministro del Interior, Diego Santilli, arrancó sus palabras mencionando que el oficialismo quiere permitir el aporte de empresas en el financiamiento de las campañas, que buscará introducir un cambio en la Boleta Única para permitir que el elector vote a todos los postulantes de un mismo partido tildando un solo casillero de lista completa, y que propondrá la eliminación de las PASO o al menos tratará de convertirlas en optativas y no obligatorias.
Algo de lo que dijo Santilli había sido anunciado por el propio Javier Milei. “Necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que los representantes sean responsables ante sus representados, planteó el presidente en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso.
Unos minutos más tarde, el senador Pablo Bensusán, del Bloque Justicialista, defendió las PASO como sistema al considerar que implicaban una enorme contribución a la democratización de los partidos políticos, pero se mostró abierto a debatir la posibilidad de convertir ese mecanismo en optativo y no en obligatorio como es hoy.
La diputada oficialista Giselle Castelnuovo, a su turno, se dedicó a defender la implementación de la Boleta Única, un sistema que Sebastián Galmarini, del bloque Unión por la Patria, criticó, por considerar que vino a “solucionar un problema que no existía”, y recordó que con su implementación el Estado gastó más dinero que cuando se votaba con la boleta sábana.
El senador radical Maximiliano Abad dijo que su idea es defender las PASO. ““Modernizar no es desmantelar. Nos opondremos a cualquier intento de eliminar las PASO que le devuelva la lapicera a las cúpulas partidarias o a sistemas uninominales que silencien a las minorías”, advirtió.