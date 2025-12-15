El Gobierno busca eliminar 500 puestos de trabajo en los medios públicos a través de “retiros voluntarios”
El Gobierno nacional avanza con un plan de retiros voluntarios en Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que administra la TV Pública y Radio Nacional. El objetivo oficial es reducir cerca de 500 puestos de trabajo sobre una planta total de 2.400 empleados, lo que representa un recorte aproximado del 20% del personal.
La iniciativa, que genera un fuerte rechazo por parte de los gremios de los medios públicos, no solo alcanzará a la TV Pública y Radio Nacional, sino también a los canales Encuentro, Paka Paka, DeporTV y al Canal 12 de Trenque Lauquen. El expediente administrativo ya está listo para iniciar su recorrido formal y permitir la implementación del plan antes de fin de año.
La gestión del interventor de RTA, Carlos Curci, quien asumió en julio pasado, busca reducir costos por distintas vías. Entre ellas, se incluyen recortes en coproducciones televisivas y la reorganización de estructuras en Radio Nacional, como la unificación de edificios en Comodoro Rivadavia y un proyecto similar previsto para Mendoza en 2026.
En el caso de Radio Nacional, el ajuste sería más profundo. Fuentes que participan del plan oficial consideran que la emisora tiene una dotación excesiva de personal, con alrededor de 1.100 empleados para 50 radios en todo el país. No obstante, reconocen que, a diferencia de las radios privadas, es necesario sostener la producción local en cada una de las emisoras.
También se evalúa finalizar contratos vigentes de la programación o reconvertirlos en coproducciones, ante la falta de presupuesto para sostenerlos. Desde el entorno oficial destacaron que Radio Nacional se mantiene en el sexto lugar entre las AM más escuchadas, según mediciones de Kantar Ibope Media, pese a los recortes implementados.
El lanzamiento del nuevo plan de retiros se demoró por cuestiones burocráticas, ya que se aguardó la aprobación del nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete. Este esquema, oficializado mediante el Decreto 866/25, creó la Subsecretaría de Medios Públicos dentro de la Secretaría de Comunicación y Prensa, que ahora tiene bajo su órbita a RTA y a los canales educativos y culturales.
El ajuste en los medios públicos se viene desarrollando desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En 2024, un primer plan de retiros voluntarios definió la salida de unos 200 empleados, por debajo de lo esperado, mientras que otros trabajadores se incorporaron tras el cierre de Télam.
Con las privatizaciones finalmente descartadas por el Congreso, el Gobierno apuesta ahora a una reducción más profunda de personal para achicar el gasto y redefinir el funcionamiento de los medios estatales.