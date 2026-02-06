El Gobierno brindó detalles del acuerdo comercial con EEUU: “Implica un mercado de 340 millones de personas”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada junto al canciller Pablo Quirno para brindar detalles sobre el acuerdo comercial alcanzado entre Argentina y Estados Unidos, que deberá ser ratificado por el Congreso de la Nación.
Durante su exposición, Adorni afirmó que “este acuerdo muestra y consolida nuestro liderazgo regional y es el fruto de los esfuerzos diplomáticos de esta gestión”. Según detalló, el convenio contempla compromisos de inversión, acceso preferencial al mercado estadounidense y la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos.
El funcionario sostuvo que el entendimiento abre “un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas”, aludiendo a una población de más de 340 millones de personas, y aseguró que también implicará “más y mejores productos para nuestros consumidores”.
Al detallar los sectores alcanzados, mencionó la apertura ganadera recíproca, lo que permitiría que Argentina “quintuplicar sus exportaciones de carne”, con impacto en provincias ganaderas. También indicó que Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias.
En el plano industrial, destacó la apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos, con beneficios para distritos como Córdoba y Santa Fe. Bajo la misma lógica, incluyó a provincias mineras como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca.
“Es un acuerdo para las veinticuatro provincias y los cuarenta y siete millones de argentinos”, afirmó, y remarcó que consolida un rumbo basado en “el capitalismo y el libre comercio”. Además, contrastó el anuncio con el rechazo al ALCA en el pasado y cuestionó la política exterior de gestiones anteriores.
Por su parte, Quirno señaló que el acuerdo “no constituye un hecho aislado” sino el resultado de una estrategia sostenida. Mencionó otros avances recientes como los acuerdos Mercosur–EFTA, Mercosur–Unión Europea y el entendimiento con Singapur.
El canciller destacó que se trata del primer tratado en América Latina que combina comercio e inversiones, y precisó que estas últimas contarán con financiamiento de organismos estadounidenses como Exim Bank y Development Finance Corporation (DFC).
También subrayó la participación argentina en instancias vinculadas a minerales críticos, un sector en el que el país tiene proyección internacional. En ese marco, remarcó que el acuerdo facilitará inversiones en cobre, litio y otros recursos estratégicos bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Según se detalló oficialmente, Estados Unidos eliminará aranceles para 1.675 productos argentinos, lo que permitiría reactivar exportaciones estimadas en USD 1.013 millones. A su vez, Argentina levantará tarifas para 221 posiciones arancelarias, reducirá al 2% otras veinte y establecerá cuotas para automóviles, carne y productos agrícolas.
El entendimiento también prevé cooperación en investigaciones antidumping y compensatorias, así como medidas para facilitar inversiones en infraestructura minera y productiva.