El Gobierno blanquea que el Tesoro interviene con venta de divisas para contener la presión cambiaria
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó a través de su cuenta en “X” que el Tesoro Nacional a partir de esta jornada participará en el mercado libre de cambios con el fin de “contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”. Desde hace una semana se especulaba con que la caída por “goteo” del stock de divisas que el Tesoro tiene en el BCRA se debían a una intervención en el MULC.
“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, posteó en “X” el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Y si bien el Gobierno asume que recién a partir de hoy comenzarán a participar en ese mercado, un informe de la consultora 1816, el fin de semana sostenía que esto ya estaba sucediendo a movimientos recientes en los depósitos del Gobierno en el Banco Central.
Ya la semana pasada era inusual la caída por “goteo” del stock que el Tesoro tiene en la máxima autoridad monetaria. Hasta el momento, el BCRA solo podía intervenir con ventas en el mercado oficial cuando el dólar alcance el techo de la banda de flotación, hoy en torno a $1.465.