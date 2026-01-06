El Gobierno avanzó con la concesión de rutas nacionales y formalizó la Etapa I de la Red Federal de Concesiones
El Gobierno Nacional firmó los contratos que habilitan la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), un esquema que comprende 741 kilómetros de rutas nacionales, de acuerdo a lo informado oficialmente y confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, precisó que esta primera etapa incluye los Tramos Oriental y Conexión, ambos integrados al corredor del Mercosur, al que el Ejecutivo considera estratégico por su vinculación con el comercio regional. Según explicó el funcionario, estos corredores “facilitan” el intercambio con Brasil y Uruguay y conectan pasos fronterizos clave para la circulación de bienes y servicios.
Importante— totocaputo (@LuisCaputoAR) January 6, 2026
RED FEDERAL DE CONCESIONES ETAPA I
Hoy estamos firmando el contrato para habilitar la posesión, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas de los Tramos Oriental y Conexión que integran la Etapa I de la Red Federal de Concesiones.
Estos…
Dentro del esquema concesionado se encuentra el Puente Rosario–Victoria, sobre el río Paraná, una infraestructura central por su cercanía con los puertos y polos productivos del Gran Rosario. Desde el Gobierno sostienen que este corredor permitirá mejorar la logística y potenciar las exportaciones, al agilizar el tránsito hacia los principales nodos económicos del país.
“Se concreta el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 kilómetros concesionados, que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”, señaló Caputo al destacar el alcance del programa.
En la misma línea, el ministro afirmó que el Ejecutivo continúa trabajando para avanzar hacia una infraestructura vial más moderna, con mejores rutas y mayor participación del capital privado, al tiempo que se busca “cuidar los recursos de los argentinos”.
Cabe recordar que en noviembre, la administración nacional había realizado la apertura de ofertas correspondientes a esta primera etapa del proceso. La Etapa I de la Red Federal de Concesiones, lanzada en enero de 2025 y cerrada el 5 de agosto de ese año, incluye principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario–Victoria y tres pasos fronterizos.
En cuanto al control y operación de los tramos, el Ministerio de Economía informó que a partir del miércoles 7 de enero las empresas adjudicatarias comenzarán formalmente con la gestión. El Tramo Oriental quedó a cargo de Autovía Construcciones y Servicios, que administrará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. En tanto, el Tramo Conexión será gestionado por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, responsable del Puente Rosario–Victoria (RN 174) que une Entre Ríos y Santa Fe.